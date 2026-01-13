Óscar Joga, agricultor gallego, sobre Mercosur: "En el campo hambre no pasaremos, pero las ciudades comerán lo peor"

Óscar Joga, en el centro junto a otros compañeros. A la derecha, una barricada en la A-52 este pasado lunes. Rosa Veiga /EP/ -Cedida

A finales del pasado mes de diciembre, ganaderos y agricultores gallegos, principalmente, de la provincia de Ourense, iniciaron una serie de protestas y "tractoradas" contra el acuerdo de libre comercio entre Europa y Mercosur.

Denuncian que este paso supone una competencia totalmente desleal ya que en Europa el sector debe afrontar unas medidas en cuanto a burocracia, productos fitosanitarios y otro tipo de especificaciones que los países que integran el acuerdo de Mercosur, principalmente, sudamericanos, no tienen.

Los agricultores y ganaderos advierten de un ataque frontal a este sector en Europa, en general, y en Galicia, en particular, del que las ciudades se llevarán la peor parte. Uno de los portavoces de las protestas, el limiano Óscar Joga, es claro en este aspecto: "Si se acaba el sector en el campo nos autogestionaremos, pero a las ciudades va a llegar lo peor", dice con rotundidad.

El limiano habla con Treintayseis desde una de las barricadas instaladas este lunes en el kilómetro 188 de la A-52. Las protestas comenzaron el día 29 y, desde entonces, no se ha parado un solo día. Este mismo lunes eran más de dos centenares los agricultores y ganaderos reunidos en este punto de la carretera a su paso por la provincia ourensana. "Protestamos por los recortes en las ayudas de la PAC -Política Agraria Común- y por el hecho de tener cada vez más dificultades para cumplir con los requisitos que se nos piden, además de por el acuerdo con Mercosur", remarca.

Al respecto del segundo motivo de protesta, Joga asegura que ninguna explotación de Europa es capaz de competir en precio con las carnes y productos que vienen de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina o Marruecos: "El precio de producción de ellos es muchísimo más bajo que el nuestro. No somos capaces de competir. Y es que sus productos no cumplen con la normativa de seguridad, sanidad, o bienestar animal que nos exigen a nosotros", remarca el agricultor. "No se les exige para importar sus producciones", añade.

"Se van a cerrar explotaciones"

De cumplirse el acuerdo con Mercosur, en estos sectores auguran un cierre de explotaciones agrícolas y ganaderas: "Nuestro precio de coste, no de venta, es muchísimo más alto que el precio que tienen esos otros productos. Pedimos que no se firme el acuerdo, porque va a ser la ruina del campo", lamenta Joga.

Los agricultores y ganaderos gallegos no cesarán en sus movilizaciones, al menos, hasta ser escuchados. Critican que las administraciones se pasen la pelota unas a otras para evitar, precisamente, lo anterior: "De la Xunta nos derivan a Medioambiente, de ahí, a la Subdelegación del Gobierno. Estamos cansados de dar vueltas, hartos. Pedimos sentarnos todos en una mesa pero no están por la labor", lamenta el agricultor, quien denuncia el hecho de que tampoco se esté cumpliendo con la normativa nacional que prohíbe vender por debajo del precio de coste.

Agricultores y ganaderos cortando la A-52 en Xinzo de Limia. Rosa Veiga - Europa Press

"Como falte el sector primario en Galicia van a arder las persianas de Vigo, de Ourense y de A Coruña"

"Si al litoral le quitan la pesca, están muertos, si lo hacen con nosotros y con la agricultura y la ganadería, también nos matan", opina Joga, quien advierte: "Como falte el sector primario se van a derretir las persianas de Ourense, de Vigo y de A Coruña. ¿Quién limpia los montes si no es el ganado y la agricultura?", pregunta.

En el caso concreto de este agricultor -productor de patatas- el ejemplo específico pasa porque le cuesta producir una bolsa de tres kilos de patatas unos 60 céntimos y lo que le cobran por ella son 30 céntimos. "En el súper está a 4,50 euros la misma bolsa. La PAC la cobramos para que no se encarezcan más los productos. Nosotros somos meros intermediarios", subraya. "No sé lo que costaría a los países de Mercosur producir la bolsa, pero ya te digo que 60 céntimos no. Usan productos que en la UE están prohibidos, algunos, desde el año 85", advierte el agricultor.

Por último, Joga avanzó la consecuencia más dura de todo lo anterior: "Nosotros en el campo no vamos a pasar hambre, pero las ciudades comerán lo peor: Productos tratados con fitosanitarios dañinos, carnes hormonadas, o alimentos que no cumplen con normativas como la de bienestar animal", concluyó.