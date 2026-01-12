Liberada parte de la Autovía A-52 tras días de protestas de los ganaderos y agricultores gallegos

Uno de los carriles de la Autovía A-52, el que sigue el sentido Galicia-Benavente a su paso por Xinzo de Limia, ha reabierto este lunes al paso de vehículos tras tres días de protestas contra el acuerdo europeo con Mercosur. Eso sí, la circulación está limitada a 80 kilómetros por hora debido a la presencia de residuos en la calzada.

Con todo, y tal y como ha precisado la Guardia Civil, el sentido Vigo permanece todavía cortado en ambos carriles. Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz durante las protestas, ha apuntado a la posibilidad de una negociación que implique la liberación total de la autovía durante este mediodía: "Si marchamos es porque la climatología no nos acompaña. Lo valoraremos y le daremos una vuelta al tema", afirmó a Europa Press.

Este lunes está previsto que se celebre una reunión entre los manifestantes y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor. Exigirán "explicaciones" por el voto a favor de los "directores de orquesta" en Europa al acuerdo de libre comercio con Mercosur, después de que instituciones locales y provinciales "trasladasen su apoyo" a las protestas de ganaderos.

"Que se pongan de acuerdo por lo menos ellos", añadió antes de precisar que, a pesar de la posibilidad de desbloquear la autovía, las movilizaciones continuarán en la ciudad, después de casi quince días desde el inicio de las concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense.

En concreto, el corte de la A-52 arrancó a las 06:15 horas de este pasado sábado, tras haber alertado ganaderos de su intención de bloquear "arterias y vías principales" si salía adelante el acuerdo en Europa. Durante la protesta, los participantes quemaron rulos de paja y neumáticos, según informaba el Instituto Armado.

"Estamos hoy aquí para que se nos escuche, porque estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras, porque cuando vamos a hablar con unos dicen que son competencias de los otros", había relatado otro de los portavoces de la 'tractorada', Óscar Joga.