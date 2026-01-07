La nieve condiciona la circulación en la provincia de Ourense este miércoles de vuelta a la rutina

El frío y las nevadas que están asolando la provincia de Ourense están condicionando en la mañana de este miércoles el tráfico en esta provincia. Hay restricciones para autobuses y tráfico pesado, y se ha establecido la obligación del uso de cadenas o neumáticos de invierno, según los datos que ha hecho públicos la DGT.

Por una parte, se ha establecido el nivel rojo en la carretera OU-0704, entre los kilómetros 0 y 6.8, en el entorno de A Pobra de Trives y Cabeza de Manzaneda. En ese tramo de vía se ha prohibido, además, la circulación de vehículos pesados y autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de vehículos, que no podrán superar la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Según ha recogido Europa Press, también hay nivel rojo en la OU-122, en Casaio (Carballeda de Valdeorras), entre los kilómetros 20.0 y 26.3, donde también está prohibida la circulación de camiones y autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, con un límite máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora.

En la OU-129, entre Viana do Bolo y A Veiga, se ha decretado el nivel verde, y la vía está transitable con precaución entre los kilómetros 0 y 10. Con todo, se ha establecido la prohibición de adelantamiento para los vehículos pesados.

Por último, en la autovía A-52, en A Canda, la nevada también afecta a la circulación y, aunque no hay restricciones, la DGT reclama precaución entre los kilómetros 113 y 132 (A Canda-Mesón de Erosa, A Gudiña). Además, en este punto la niebla también ha reducido la visibilidad.