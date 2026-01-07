La Fundación Franz Weber censura el uso de animales en la cabalgata de Ourense

La Fundación Franz Weber ha criticado el "empeño de Jácome", regidor ourensano, en usar animales en los desfiles navideños. Además, ha matizado que los promovidos sin ellos en el resto de ciudades han superado en asistencia a la opción ourensana.

En un comunicado, la fundación ha censurado la contratación de una empresa para realizar el desfile de animales en la celebración de Papá Noel y en la cabalgata de los Reyes Magos, así como el desembolso "de decenas de miles de euros, siempre en el límite del contrato menor de servicios". Del mismo modo, la entidad ha afeado que el Ayuntamiento de Ourense se empeñe en promocionar "una práctica desterrada en toda Galicia".

"La localidad es la única que ha empleado camellos y probablemente la única que permite el empleo de animales en estas actividades", añade la Fundación Franz Weber en una manifestación recogida por Europa Press, que también apunta a "la publicidad negativa que se genera sobre el municipio". Por todo ello, insta al gobierno local a "reformular" la propuesta en estas fechas.