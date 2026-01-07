El alcalde de Sandiás (Ourense) visitará a la abuela de joven fallecido en el incendio de un bar en Suiza

Agentes de Policía en las inmediaciones del pub Le Constellation, donde se ha registrado el incendio. Alessandro Della Valle Efe

El regidor de la localidad ourensana de Sandiás, en donde tenía raíces uno de los jóvenes que perdió la vida en el incendio en un bar de Crans Montaña (Suiza) durante una fiesta de fin de año, prevé reunirse en la tarde con la abuela del fallecido, que reside en un término de este concello, concretamente, en Vilariño.

Felipe Traveso, quien quiso mostrarse prudente con la situación hasta que pueda reunirse con la familiar del joven, explicó a Treintayseis que tras este encuentro se decidirá si llevar a cabo algún tipo de homenaje o señal de duelo en memoria de chico.

En declaraciones hechas a Europa Press, Traveso aseguró que el joven era conocido en Sandiás porque su infancia la había pasado allí. Además, llegó a estar escolarizado en el CEIP de Sandiás.

El incendio dejó 40 fallecidos, de los que más de la mitad eran suizos y la mayoría, adolescentes. También 115 heridos, 83 de los cuales seguían hospitalizados el lunes a causa de la gravedad de su estado.