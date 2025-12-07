Herida una persona y cinco vehículos calcinados tras arder un camión portacoches en Riós (Ourense)

Una persona resultó herida y cinco vehículos calcinados tras arder un camión portacoches en la A-52, a su paso por Riós (Ourense), en sentido Vigo.

Según la información del 112 Galicia recopilada por Europa Press, el suceso ocurrió minutos después de las 18:00 horas de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma tras observar cómo el incendio se iniciaba en uno de los vehículos que portaba el camión.

La central de emergencias solicitó la intervención de los Bomberos de Verín, de los miembros del GES de A Gudiña y del personal de limpieza y mantenimiento de la carretera. Asimismo, valoraron la colaboración de los Bomberos de Xinzo, pero, volvieron a la base tras confirmar que los medios desplazados eran suficientes para hacer frente a la situación.

Por su parte, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron a una persona, que resultó herida y fue evacuada al centro hospitalario de referencia.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil.