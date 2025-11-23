Localizan en Cuba al profesor ourensano condenado por violar a su alumna menor de edad

Martiño, micrófono en mano, habla en una plaza de Orense ante la expectación de decenas de personas. El Español.

Martiño Ramos, el profesor orensano condenado a 13 años de prisión por violación y abusos a una de sus alumnas desde que ella tenía al menos 12 años, ha sido localizado en Cuba, según ha adelantado el periodista de EL ESPAÑOL, Julio César Ruiz Aguilar.

Según ha podido confirmar en exclusiva este medio, el exlíder de En Marea vive en La Habana, donde utiliza el nombre de "Martín Soto" y trabaja como fotógrafo. Reside allí al menos desde julio de 2025.

Sin llamar demasiado la atención, participa en pequeños talleres de fotografía, aparece en exposiciones colectivas y frecuenta cafeterías del barrio de El Vedado. Se mueve en círculos de izquierda y "dice que es fotógrafo documental y que vino buscando tranquilidad", según explicó a EL ESPAÑOL una persona que ha coincidido con él en varios talleres.

Sin embargo, nadie sabe que el verdadero Martiño Ramos ha escapado de una condena firme por violar en al menos diez ocasiones a una alumna a la que dio clase durante siete cursos escolares.

La condena

Ramos Soto abandonó España antes de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, lo que pudo permitirle viajar sin activar alertas. Cuando en septiembre la Guardia Civil fue a notificarle su ingreso en prisión, ya estaba fuera del país.

En 2024, la Audiencia Provincial de Ourense condenó a Ramos Soto a 13 años de prisión por violar de forma continuada a una alumna desde que ella tenía 12 años. El TSXG ratificó el fallo y, en julio de 2025, el Tribunal Supremo lo declaró firme.

Figura visible en la izquierda ourensana

Ramos Soto había sido una figura visible en la izquierda ourensana: militó en IU, participó en el comité electoral de En Marea y se vinculó a Ourense en Común.

EL ESPAÑOL fue el primer periódico en desgranar la situación de Martiño. El reportaje A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos" obtuvo gran repercusión y nuevas pistas anónimas comenzaron a llegar a través de distintas fuentes. La más real estaba en el Caribe.