Controlado el fuego en Carballeda de Valdeorras (Ourense), que ha calcinado 850 hectáreas
Tras originarse en la tarde de este pasado sábado en la parroquia de Casaio, permanece controlado desde las 18:45
El incendio forestal originado en la parroquia de Casaio, en la localidad ourensana de Carballeda de Valdeorras, en la tarde del sábado, permanece controlado desde las 18:45 horas de este lunes.
Según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural, el fuego ha calcinado alrededor de 850 hectáreas.
Para su extinción se han movilizado (de forma acumulada) 5 técnicos, 32 agentes, 52 brigadas, 34 motobombas, 4 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 4 aviones.
Esta parroquia de Carballeda de Valdeorras ya sufrió otro fuego en agosto, que arrasó 5.300 hectáreas, según las cifras de la Xunta, en el entorno de las montañas de Trevinca. Sin embargo, en aquella ocasión, se trataba de un incendio originado en Porto, en la comarca de Sanabria (Zamora), que traspasó la frontera con Ourense.