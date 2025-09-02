El alcalde de Verín (Ourense) se enfrenta a 6 años de cárcel por prevaricación urbanística

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSdeG), se enfrenta a 6 años de cárcel, 3 por delito de prevaricación y 3 por delito de ordenación, y a su inhabilitación durante 12 años por un delito de prevaricación urbanística en concurso medial con un delito contra la ordenación del territorio.

También arquitecto de profesión, Seoane comparecerá el jueves 11 de septiembre en la Audiencia Provincial de Ourense acusado por haber realizado obras sin la autorización de la Consellería de Cultura y sin licencia municipal en la Iglesia de San Bartolomé (Verín), incluida en el PXOM y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

Según el escrito fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado "en su condición de alcalde", procedió a la realización de obras en febrero de 2019 en el entorno de la Iglesia de San Bartolomé, incluyendo trabajos de demolición, levantado de hormigón, excavación de zanjas para la introducción de nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público y la ejecución de un nuevo muro que "no respeta la posición del original".

El 20 de febrero de 2019, un técnico del Servicio de Gestión Cultural de la Xunta visitó las obras y emitió un informe en el que pedía al Ayuntamiento de Verín que paralizase cautelarmente las mismas por no contar con el informe de Patrimonio ordenando, además, la presentación del proyecto.

La Consellería de Cultura solicitó entonces a la Policía Autonómica que enviase a Gerardo Seoane la notificación del informe, pero este se negó a firmarla y continuó con las obras "a sabiendas de la ilegalidad de las mismas".

Además de los 6 años de prisión y de su inhabilitación, Seoane podría, ahora, enfrentarse a una multa de seis euros diarios durante 18 meses.