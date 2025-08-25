Dos detenidos en Ourense por robos con fuerza en establecimientos de hostelería de la ciudad

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores de dos robos con fuerza en dos establecimientos de hostelería en la ciudad de Ourense.

Según han informado, los hechos ocurrieron en torno a las 04:00 horas del pasado viernes. En un primer momento, los detenidos accedieron al primer establecimiento tras fracturar una ventana lateral y se apropiaron de la caja registradora.

Tras recibir el aviso, varios indicativos policiales iniciaron un dispositivo de búsqueda de los autores con la descripción facilitada. Finalmente, los dos individuos fueron localizados cuando salían por debajo de la persiana forzada de otro establecimiento hostelero.

Al realizar una inspección por la zona, los agentes encontraron una bolsa con útiles y la caja registradora. Una vez en dependencias policiales y practicadas todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, los detenidos han sido puestos a disposición judicial.