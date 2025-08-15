Encuentran debajo de un tractor a un vecino de Riós (Ourense) muerto

Un vecino de la localidad ourensana de Riós ha aparecido muerto debajo de un tractor, según informa el servicio de emergencias 112 a Europa Press.

En torno a las 23.30 horas de la noche de ayer, el 112 Galicia tuvo constancia de la desaparición de un hombre en Riós, en el lugar de San Cristóbal, aunque antes de la medianoche ya fue localizado por un vecino.

El particular que lo encontró indicó que la víctima estaba debajo del tractor, posiblemente fallecido. Hasta el punto se movilizaron los Bomberos de Verín al ser necesario liberar a la persona.

Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Hasta el punto se movilizó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil.