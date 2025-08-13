Detenido en Celanova (Ourense) por agresiones sexuales a mujeres sin papeles en entrevistas de trabajo

La detención del acusado de agredir sexualmente a mujeres en Celanova. Guardia Civil

Un vecino de Celanova ha sido detenido por agresiones sexuales a tres mujeres sin papeles a las que citaba para supuestamente realizarles entrevistas de trabajo. La detención se produjo ayer martes, 12 de agosto, según recoge Europa Press.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Ourense explica que lo ocurrido se esclareció en el marco de la operación Predator Ou. El varón, según la Guardia Civil, contactaba con mujeres en situación de vulnerabilidad a través de internet.

Así, el ahora detenido ofrecía a mujeres extranjeras en situación irregular trabajo en labores de limpieza a través de plataformas de Internet. Tras citarlas en una nave para una entrevista previa, el individuo les realizaba tocamientos sin su consentimiento.

El juzgado de instrucción de Celanova lleva el caso.