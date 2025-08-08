Extraditado desde Bélgica un miembro de una red criminal que robaba en viviendas en Ourense GC Ourense

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la cooperación internacional con Europol e Interpol, ha localizado en Bélgica a un ciudadano de nacionalidad albanesa, presunto integrante del grupo criminal desarticulado durante el desarrollo de la Operación Vértigo. Al detenido se le atribuyen 14 robos cometidos en las localidades ourensanas de Beariz y Avión.

El Tribunal de Instancia de Sección Única de Ribadavia había emitido una orden europea e internacional de detención y extradición. Finalmente, las autoridades belgas ejecutaron la extradición a España el pasado 7 de agosto.

Este jueves, el detenido fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Ribadavia, que decretó su ingreso en prisión comunicada sin fianza.

Amplio operativo en varias provincias

Durante la operación, se realizaron ocho registros domiciliarios en las provincias de Barcelona, Tarragona y Castellón, donde se incautaron dos pistolas, 2.100 plantas de marihuana, 10 kilos de hachís, 100 kilos de cogollos, 7.300 euros en efectivo, además de lámparas y diverso material para plantaciones indoor y efectos utilizados en los robos.

Aunque los miembros de la banda fueron inicialmente localizados en Ourense, lograron huir antes de ser identificados. Finalmente, fueron detenidos en distintas operaciones coordinadas llevadas a cabo en Barcelona, Tarragona y Castellón.

A los arrestados se les imputan un total de 14 delitos de robo con fuerza en viviendas, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, un delito contra la seguridad vial y atentado a agentes de la autoridad.