Dos detenidos en Vilagarcía (Pontevedra) por traficar con drogas en un piso okupado

Dos personas han sido detenidas en Vilagarcía de Arousa como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas, receptación y defraudación de fluido eléctrico. Las detenciones se produjeron durante una operación policial que culminó con el registro de un inmueble ocupado situado en la avenida de Matosiños.

Según informan fuentes de la Policía Local, la investigación se inició a raíz de varias informaciones que alertaban de un constante trasiego de personas vinculadas al consumo de sustancias estupefacientes hacia el inmueble.

La problemática, además, trascendía al propio edificio y afectaba a diferentes espacios de uso común. Los agentes habían detectado episodios de consumo en portales, escaleras y zonas del parque, así como situaciones relacionadas con la falta de condiciones higiénico-sanitarias de algunas de las personas que frecuentaban el lugar.

El problema había sido puesto en conocimiento tanto de la Policía Local y la Policía Nacional como de los responsables municipales. Los distintos servicios trabajaron de forma coordinada para abordar la situación desde el ámbito de la seguridad ciudadana.

Durante el registro del inmueble, los agentes intervinieron diversas sustancias estupefacientes, además de localizar una zona habilitada para la preparación y elaboración de dosis. También encontraron útiles destinados al pesaje y distribución de las sustancias y otros elementos relacionados con esta actividad.

Asimismo, en el interior del domicilio fueron localizados numerosos efectos que podrían proceder de otros delitos, entre ellos patinetes eléctricos, bicicletas, ordenadores portátiles, televisores, tabletas y teléfonos móviles.

Los agentes encontraron también una caja fuerte que contenía una importante cantidad de dinero en efectivo. Su procedencia y su posible relación con las actividades investigadas están siendo objeto de las correspondientes diligencias.