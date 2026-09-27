Un fallo mecánico provoca la salida de vía de un motorista en Sanxenxo (Pontevedra)

Un motorista ha resultado herido tras sufrir una salida de vía cuando circulaba en Sanxenxo (Pontevedra). El Ayuntamiento de la localidad indica que se pudo tratar de un fallo mecánico, tal y como recogió Europa Press.

Según ha confirmado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 12:00 horas de este domingo. El hombre se salió de la vía a la altura de Foxos, en Noalla.

Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Policía local. Finalmente, el hombre fue trasladado al PAC de Baltar.