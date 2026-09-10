Rescatan del mar y tratan de reanimar sobre la arena a una persona en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Una persona fue rescatada del mar y, posteriormente, reanimada sobre la arena en la playa de Compostela, en Vilagarcía de Arousa.

Según la información del 112 Galicia recogida por Europa Press, el suceso se produjo minutos antes de la media tarde de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma. Este explicó que una persona estaba flotando en el mar y que trataban de reanimarla sobre la arena.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que, a su vez, movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago, a la Policía Nacional, Local y al Servicio Municipal de Emergencias de Vilagarcía.