Rescatan a una persona que cayó al mar en O Grove (Pontevedra)

Los servicios de emergencias han rescatado en las últimas horas a una persona que se precipitó al mar desde la rampa del puerto de O Grove (Pontevedra).

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso ocurrió pasadas las 13:30 horas. Un particular alertó al 112 de que una persona se había caído al mar desde la rampa del puerto y se había golpeado la cabeza.

La víctima, que fue rescatada en estado de inconsciencia, fue atendida en el propio puerto por personal sanitario del 061. Según ha recogido Europa Press, esta persona recuperó después la conciencia.

Desde el 112 se movilizó también a la Guardia Civil, a la Policía Local de O Grove y al Servicio Municipal de Protección Civil.