Denunciados 106 conductores en la Fiesta del Agua de Vilagarcía (Pontevedra) por alcohol o drogas

Con motivo de la Fiesta del Agua de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de vigilancia tras el que 164 conductores terminaron denunciados, el 64,63%.

Así lo indicó este miércoles el Instituto armado en un comunicado recogido por Europa Press, en el que detalló que varios conductores se investigarán por la vía penal.

El dispositivo se activó el 16 de agosto y contó con numerosos puntos de verificación de alcohol y drogas -tanto estáticos como dinámicos-, de inspección de transportes, así como con varios puntos de regulación en los momentos de mayor intensidad circulatoria.

Los agentes actuantes formularon 106 denuncias por conducir superando las tasas de alcohol o con presencia de drogas en el organismo. Así, tres de ellos fueron investigados por la vía penal como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial.

La Guardia Civil ha recordado que el alcohol afecta gravemente a la capacidad de conducción, disminuyendo los reflejos, alterando la percepción de la velocidad y las distancias, reduciendo el campo visual y aumentando notablemente el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto.