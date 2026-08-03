En libertad los dos detenidos tras una pelea que dejó heridos a dos guardias civiles en el Albariño de Cambados

Las dos personas detenidas por supuestamente estar involucradas con la pelea que dejó heridos a dos guardias civiles en la fiesta del Albariño de Cambados (Pontevedra) han quedado en libertad en sede policial, a la espera de ser llamados por la autoridad judicial competente.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, ambos han quedado en libertad después de ser detenidos en la madrugada del pasado sábado en el transcurso de las fiestas de dicha localidad pontevedresa.

En concreto, la intervención de una patrulla de la Guardia Civil en una pelea entre una pareja terminó con los dos agentes heridos de forma leve tras involucrarse más gente en el conflicto, según han explicado fuentes de la Benemérita.

Como es habitual, un grupo de funcionarios se encarga de controlar el normal desarrollo de la fiesta del municipio cambadés, que todos los años suele registrar una gran afluencia de gente. En un momento de la madrugada del viernes al sábado, dos de ellos observaron que una pareja se estaba pegando, por lo que se acercaron hasta ellos.

Entonces, ambos reaccionaron pegándose con los agentes, momento en el que se sumaron conocidos de la pareja a la pelea, siempre según el relato de la Guardia Civil. El conflicto finalizó con los dos agentes con lesiones leves, que en la actualidad se recuperan de las lesiones.