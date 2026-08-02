Dos detenidos tras una pelea en la Festa do Albariño de Cambados en la que dos guardias resultaron heridos

Dos personas han sido detenidas en las últimas horas en Cambados. Ambas, según la Guardia Civil, se estaban peleando durante la Festa do Albariño, lo que motivó que una patrulla, que en esos momentos controlaba el normal desarrollo del evento festivo, terminase por acercarse hasta la pareja.

Entonces, ambos reaccionaron pegándose con los agentes, momento en el que se sumaron conocidos de la pareja a la pelea, siempre según el relato de la Guardia Civil que ha recogido Europa Press.

El conflicto finalizó con los dos agentes con lesiones leves. Por el momento, se han producido dos detenciones, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más.