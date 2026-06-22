Abierta la investigación para esclarecer la muerte de un joven en Cambados (Pontevedra) durante un operativo policial

Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos, a 16 de junio de 2026, en Cambados, Pontevedra Adrián Irago

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha señalado que la Guardia Civil trata de determinar "los pormenores" de la muerte de Jonathan S.T., en el municipio pontevedrés de Cambados a causa de una herida de bala durante un operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios de comunicación este lunes tras un acto en Santiago, donde ha recordado que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación por un supuesto delito de homicidio.

"La Guardia Civil lleva a cabo investigaciones para determinar cuáles fueron los pormenores de ese desgraciado incidente. Por lo tanto, vamos a dejarlos trabajar", ha sentenciado Pedro Blanco.

En este contexto, fuentes judiciales consultadas por Europa Press, han confirmado que la jueza de la plaza 4 de Cambados, en funciones de guardia cuando sucedieron los hechos, acordó la "práctica de diversas diligencias" y la investigación sigue en marcha.

Hechos

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes, cuando varias localidades de la comarca de O Salnés fueron escenario de un amplio operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes, llevado a cabo por la Policía Nacional y coordinado por la plaza 1 del juzgado de Vilagarcía de Arousa.

Fue en la parroquia de Corvillón (Cambados), donde los agentes entraron en la vivienda en la que residía el joven y su pareja. Allí, según explicó en su momento el abogado de la familia, Guillermo Presas, el joven "recibió un disparo".

El letrado también afirmó que los agentes registraron la vivienda y "no encontraron ningún arma", por lo que "no se produjo ningún tiroteo", sino un "único disparo de la policía".

Los 12 detenidos en esta operación policial pasaron el jueves a disposición judicial en Vilagarcía, donde familiares y amigos del fallecido desplegaron diferentes pancartas para exigir "justicia" para Jonathan.