Nueva movilización en A Illa de Arousa (Pontevedra) para pedir la "denegación definitiva" de Altri

Decenas de personas durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia (España) Elena Fernández - Europa Press

El movimiento vecinal contra Altri y la mina de Touro-O Pino mantiene su presión al gobierno autonómico. La Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non han convocado una nueva manifestación en A Illa de Arousa (Pontevedra) para exigir la "denegación definitiva" de ambos proyectos.

Según han detallado representantes de las tres plataformas este miércoles en rueda de prensa, la movilización tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio, bajo el lema 'Pola defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Re-matemos Altri e a Mina de Touro-O Pino'. La marcha saldrá desde la playa de O Bao hasta el puerto de O Xufre.

El presidente de la Plataforma Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, ha recordado que actualmente está en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir la paralización de estos dos proyectos. Además, como recoge Europa Press, ha vuelto a exigir a la Xunta la denegación definitiva de Altri, en Palas de Rei.

"Altri llegó diciendo que no iba a invertir donde los quiere, pues bien, vamos a decirles una vez más que no los queremos", ha remarcado Sánchez, mientras que el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, ha lamentado que con el "estado de emergencia" que tienen los sectores productivos de la ría, "tengan que seguir defendiéndose de la Xunta y de las amenazas de las empresas expoliadoras".

Rubido ha calificado como "impresentable" el "maltrato institucional sistemático" de la Xunta con la tramitación de los proyectos de Altri y Cobre San Rafael y ha reclamado la "denegación definitiva de los dos proyectos".

La portavoz de la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelo, ha afirmado que la actividad de la mina de Touro-O Pino "implica un riesgo muy grave para los vecinos y todos los ayuntamientos afectados". "Nos quieren imponer una herencia envenenada", ha criticado, al tiempo que ha remarcado que "fue la Xunta" la que en el primer proyecto de la mina "consideró una afección real derivada de la actividad".

Por todo ello, los representantes de las tres plataformas han hecho un llamamiento a la ciudadanía a "llenar" A Illa de Arousa en la movilización convocada para el domingo 14 de junio.

Abandono de ruedas gigantes

Este mismo miércoles, Ecoloxistas en Acción ha mostrado también su preocupación por el estado de los ríos en los concellos de Touro y O Pino. Augas de Galicia ha abierto diligencias tras una denuncia que alerta del abandono de ruedas de gran diámetro en varios puntos fluviales de la comarca.

El documento señala directamente a la empresa Exploracións Galegas S.L., al indicar que las ruedas proceden probablemente de esta mercantil por estar situadas en sus terrenos o en parcelas colindantes con su actividad. Ecoloxistas en Acción ha advertido que esta situación supone un grave impacto ambiental, por la degradación del ecosistema y los "atrancos" en el canal de agua.