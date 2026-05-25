Un coche invade la acera en Sanxenxo (Pontevedra): una persona fallecida y dos heridas

Muere una mujer atropellada por un coche que invadió la acera en Sanxenxo. Concello de Sanxenxo

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas después de que un coche invadiese la acera en una calle de Sanxenxo.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo alrededor de las 19:30 horas en la zona de Areas, a la altura del restaurante A Postiña.

La víctima mortal es una mujer de 37 años que caminaba por la acera junto a su familia. Su madre y su hija menor de edad resultaron heridas, recibieron asistencia por precaución y fueron trasladadas al Hospital Montecelo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.

En base a los primeros detalles que han trascendido, en el suceso se han visto implicados dos coches, siendo uno de ellos el responsable del atropello. Actualmente, agentes de la Guardia Civil tratan de esclarecer lo sucedido.