Juan Carlos I abandona Sanxenxo (Pontevedra) tras cinco días y una nueva victoria del 'Bribón'

Juan Carlos I pone fin a su segunda visita del año a Galicia, después de cinco días en Sanxenxo, una visita que ha estado marcada por la visita de su hija, la infanta Elena, y su nieta, Victoria Federica, además de la victoria del 'Bribón' en la tercera serie del Trofeo Xacobeo.

Según informa Europa Press, el emérito se ha marchado alrededor de las 19:00 horas del municipio pontevedrés, a donde llegó el pasado miércoles. Durante esta nueva estancia, pudo salir a navegar tanto el sábado como el domingo, aunque no lo hizo en el velero, sino en una lancha auxiliar.

Precisamente, el motivo de esta visita eran las regatas de la clase 6 Metros que se han disputado este fin de semana en Sanxenxo. Tras tres días de competición, el equipo de Juan Carlos I, el 'Bribón' del Real Club Náutico de Sanxenxo, se ha impuesto como vencedor de la tercera serie del Trofeo Xacobeo de esta temporada.

Además, durante estos días, ha recibido la visita de su hija, la infanta Elena, y su nieta, Victoria Federica. A su vez, esta última ha ido acompañada de su novio, Jorge Navalpotro, que ha vivido su segundo encuentro público con el abuelo de su pareja. También ha acudido hasta Sanxenxo la sobrina de Juan Carlos I, Simoneta Gómez-Acebo.