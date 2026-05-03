Fallece a los 37 años el exconcejal del BNG en Cuntis (Pontevedra), Enrique Portela

El exconcejal del BNG en Cuntis (Pontevedra), Enrique Portela, ha fallecido este fin de semana a sus 37 años. Actualmente, ejercía como profesor en el Instituto Castro Alobre, en Vilagarcía de Arousa.

Natural de la parroquia cuntense de Castrolandín, fue candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2015 y formó parte del posterior gobierno en coalición desde las áreas de cultura, educación y patrimonio.

La rama local del BNG lo ha despedido con un "fondo pesar" en un mensaje en sus redes sociales: "Su compromisocon la memoria histórica, la enseñanza pública y la lengua gallega fueron siempre bandera de su acción política. Todo cariño a su madre, familia y amistades".

También el C.D. Bamio, donde jugaba desde el pasado verano como parte del equipo de veteranos, ha lamentado su pérdida y ha mandado un "mensaje de cariño" a sus familiares y seres queridos, según informa Europa Press.