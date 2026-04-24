Golpe al narcotráfico en Galicia: 11 detenidos y 40 kilos de droga incautados en un macrooperativo en O Salnés

El último operativo contra el tráfico de drogas llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en O Salnés, se ha saldado con 11 personas detenidas y 40 kilos de sustancias estupefacientes, 19.000 euros en efectivo y diferentes tipos de armas intervenidas.

Según informa Europa Press, la operación, bautizada como 'Helo/Kalidas', comenzó en mayo de 2024 tras diferentes investigaciones. Así, el 3 de octubre de 2025 los agentes interceptaron un vehículo en Ribadeo, que transportaba en un doble fondo cinco kilos de cocaína y otros tantos de hachís.

Por ello, procedieron a la detención del conductor, por un presunto delito de tráfico de drogas, y registraron su domicilio, donde encontraron 3,7 kilos de heroína; 5,4 kilos de cocaína; 10 de hachís; dos de sustancia de corte; y dos teléfonos satelitales. Por ello, el juez decretó su ingreso en prisión.

Durante la investigación, los agentes le localizaron al detenido principal una ubicación de almacenaje de drogas y le intervinieron 1,3 kilos de heroína, 600 gramos de cocaína y 100 gramos de hachís.

Prisión para uno de los cinco detenidos que pasaron a disposición judicial

La magistrada de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, plaza 2, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los cinco detenidos que pasaron a disposición judicial tras un operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en O Salnés.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los otros cuatro fueron puestos en libertad. Así, a dos de ellos les impusieron la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal de instancia semanalmente.

Ahora, la causa se sigue por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

Doce entradas y registros

Así las cosas, este miércoles, en la fase de explotación de la operación, los efectivos actuantes practicaron 12 entradas y registros simultáneos en León, Bilbao, Caldas de Reis, Vigo, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa. De esta forma, los agentes intervinieron 9,5 kilos de cocaína, 0,5 kilos de heroína, 19.000 euros en efectivo, dos pistolas y un revólver, 11 escopetas y munición.

También incautaron, en Bilbao, dos embarcaciones de alta velocidad -consideradas de género prohibido en España- de entre 10 y 14 metros, una de ellas con tres motores fueraborda, así como cuatro vehículos.

Además, los agentes intervinieron 18 terminales telefónicos y otros dispositivos electrónicos, material para pesaje y distribución de sustancias y un inhibidor de frecuencia.

En el marco de la operación los agentes detuvieron a 11 personas, todos ellos hombres y con edades comprendidas entre los 41 y 52 años, son vecinos de Caldas de Reis, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Porto do Son y Bilbao.

Organización desarticulada

En el cómputo total del operativo, intervinieron 5,5 kilos de heroína, 20 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís y dos kilos de sustancia de corte.

Por todo ello, los agentes dan por desarticulada una importante organización criminal, que distribuía importantes cantidades de sustancias estupefacientes, tanto a nivel autonómico como nacional.

En el operativo intervinieron la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya; el Grupo de Reserva número 7 de Pontevedra; la USECIC de Pontevedra y Bilbao; el Servicio Cinológico de Pontevedra y Bilbao; y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.