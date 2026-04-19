Segunda jornada de navegación en Sanxenxo (Pontevedra) de Juan Carlos I

Segundo día de regatas en Sanxenxo y segunda jornada en la que Juan Carlos I ha salido a navegar en su estancia en la localidad de O Salnés, a la que llegó el pasado martes.

Alrededor de las 12:30 horas de este domingo, el emérito se ha embarcado en la lancha 'Cristina', con el objetivo de seguir de cerca este último día de competición.

En este caso, también ha estado acompañado, al igual que ayer, sábado, de su hija la infanta Elena, además de por su amigo y regatista Pedro Campos.

Esta es el segundo día de navegación del rey emérito desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, en su primera visita de este año a Galicia.