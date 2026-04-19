Así ha sido la primera visita a Galicia de Juan Carlos I en 2026: cinco días y visita de la infanta Elena

Tras cinco días de estancia, Juan Carlos I ha puesto rumbo al aeropuerto de Vigo a las 18:00 horas de este domingo desde Sanxenxo para regresar a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde agosto de 2020.

Esta ha sido su primera visita a Galicia del año, después de que se viese obligado a cancelar su viaje en marzo debido a la situación en Oriente Medio.

A pesar de que tenía prevista su llegada al aeropuerto de Peinador el miércoles, adelantó un día el trayecto y aterrizó el martes en la ciudad olívica minutos antes de las 18:00 horas en un vuelo procedente de Vitoria.

El objetivo era formar parte de la tripulación del 'Bribón' para participar en la regata que tuvo lugar este sábado y domingo en la ría de Pontevedra.

Así, ayer sábado fue el primer día que Juan Carlos I salió a navegar y lo hizo acompañado de su hija, la infanta Elena. Alrededor de las 11:30 horas, el emérito llegó al pantalán, donde 'bautizó' uno de los veleros participantes en la competición que arrancaba en la competición de la clase 6Metros.

Hoy, por su parte, ha llegado a las 12:30 horas para embarcarse en la lancha 'Cristina', con el objetivo de seguir de cerca este último día de competición. Lo hizo acompañado de su hija la infanta Elena, además de por su amigo y regatista Pedro Campos.

Así, sobre las 18.00 horas de este domingo ha salido de la casa de Campos, en Nanín, y ha puesto rumbo al aeropuerto de Peinador, en Vigo.