Primera salida al mar de Juan Carlos I en Sanxenxo (Pontevedra) para seguir las regatas José Ramón Hernando - Europa Press

Este sábado, Juan Carlos I ha salido a navegar por primera vez desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, acompañado de su hija la infanta Elena.

Alrededor de las 11:30 horas, el emérito ha llegado al pantalán, donde ha 'bautizado' uno de los veleros participantes en la competición que ha arrancado hoy, en el primer día de regatas de la clase 6Metros.

Posteriormente, ha embarcado en la lancha semirrígida 'Cristina'. Con todo, Juan Carlos I y la tripulación del 'Bribón' han tenido que esperar dos horas para salir al campo de regatas, lo que ha provocado una gran expectación en el espigón.