Nuevo golpe al narcotráfico en Vilargarcía (Pontevedra): cinco personas detenidas con heroína y cocaína

Nuevo golpe al tráfico de estupefacientes en Vilagarcía de Arousa. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas —cuatro hombres y una mujer— y ha intervenido heroína y cocaína al desarticular un punto de venta de drogas en el municipio pontevedrés.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los agentes realizaron durante varias semanas dispositivos de investigación que dieron lugar a la detención. Este miércoles se detuvo a tres personas en la localidad de Vilagarcía y a dos en Vilanova de Arousa, así como la realización de cinco registros domiciliarios.

En dos de los registros, los agentes se incautaron de 600 gramos de heroína, 625 gramos de cocaína, y 150 gramos de mezcla de heroína y cocaína. También hallaron dinero en efectivo y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la colaboración ciudadana, que facilitó información inicial y tuvo como resultado la desarticulación de un punto negro de venta de estupefacientes, como informa Europa Press.

En el operativo policial participaron la UPR adscrita a la Comisaría Local de Vigo y la Unidad Especial de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Galicia. Por su parte, las personas detenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 1 de Vilagarcía de Arousa.