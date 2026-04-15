La Policía Nacional despliega un operativo antidroga con registros en O Salnés (Pontevedra)
La operación continúa en marcha y, por el momento, no han trascendido más datos
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La Policía Nacional tiene en marcha este miércoles un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes y lleva a cabo diversos registros en la zona de O Salnés.
Según fuentes consultadas por Europa Press, una de las entradas se produjo en un piso ubicado en las inmediaciones de la plaza de Ravella, frente a la casa consistorial de Vilagarcía.
La operación continúa en marcha y, por el momento, no han trascendido más datos.