Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. Policía Nacional

O Salnés

La Policía Nacional despliega un operativo antidroga con registros en O Salnés (Pontevedra)

La operación continúa en marcha y, por el momento, no han trascendido más datos

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La Policía Nacional tiene en marcha este miércoles un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes y lleva a cabo diversos registros en la zona de O Salnés.

Cafetería The Movie, en las inmediaciones del estadio de Balaídos, en Vigo

Según fuentes consultadas por Europa Press, una de las entradas se produjo en un piso ubicado en las inmediaciones de la plaza de Ravella, frente a la casa consistorial de Vilagarcía.

La operación continúa en marcha y, por el momento, no han trascendido más datos.