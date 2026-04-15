Un fotógrafo regala a Yolanda Díaz la foto que le hizo mariscando en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Momento en el que el fotógrafo Iñaki Abella le regala a Yolanda Díaz la foto que le hizo mariscando en Galicia. Europa Press

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recibió este miércoles un regalo especial de la mano del fotógrafo Iñaki Abella, quien la sorprendió con la instantánea que le tomó mientras Díaz mariscaba en Vilagarcía de Arousa.

La fotografía, de octubre de 2022, se la hizo Abella en la playa Compostela, donde Díaz se puso las botas de agua para experimentar el trabajo de las mariscadoras aprovechando su asistencia a otro foro, también organizado entonces por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos -UPTA-.

Este miércoles Díaz asistió a otro simposio de los mismos organizadores, aunque, en este caso, versó sobre relevo generacional. Allí Iñaki Abella le sorprendió con la fotografía, que estuvo expuesta en una muestra ya finalizada: "La quitaron y pensé que ya que venía se la podía dar", declaró el fotógrafo a Europa Press. "Va para mi despacho", respondió la ministra mientras abría el envoltorio, y antes de posar con ella ante los periodistas, junto al fotógrafo y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.