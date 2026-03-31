Accidente laboral en O Grove (Pontevedra): un trabajador fallece tras sufrir una descarga eléctrica
El hombre sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba dentro de una arqueta, una pequeña cámara subterránea
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Un trabajador ha perdido la vida este martes en O Grove (Pontevedra). El hombre sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba dentro de una arqueta —pequeña cámara subterránea—.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia a Europa Press, alrededor de las 15:30 horas el hombre se encontraba trabajando en una arqueta en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente, cuando ha sufrido una descarga eléctrica.
Hasta el lugar se han desplazado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela y Emerxencias do Grove. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por reanimarlo, no han podido hacer nada por el hombre, que ha perdido la vida.