Accidente laboral en O Grove (Pontevedra): un trabajador fallece tras sufrir una descarga eléctrica

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia a Europa Press, alrededor de las 15:30 horas el hombre se encontraba trabajando en una arqueta en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente, cuando ha sufrido una descarga eléctrica.

Hasta el lugar se han desplazado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela y Emerxencias do Grove. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por reanimarlo, no han podido hacer nada por el hombre, que ha perdido la vida.