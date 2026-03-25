El tramo más peligroso de Galicia en Semana Santa se encuentra en la provincia de Pontevedra

El tramo de la PO-308, que une Pontevedra con O Grove, entre los kilómetros 3,5 y 13,9, es el punto de carretera con más siniestros con víctimas en Galicia durante la Semana Santa en la última década. En concreto, se registraron ocho accidentes, según un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial, Fesvial.

La proporción de accidentes en carretera con fallecidos o heridos hospitalizados alcanza el 14,6% durante la Semana Santa en España -del 17% en Galicia-, casi un 11% superior a la media anual, según el estudio 'Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024)'.

La investigación, publicada este miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, pone de relieve que entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, con un balance de 460 personas fallecidas y más de 33.000 heridas.

Según el informe, la 'Operación Salida' concentra más accidentes que la 'Operación Retorno', especialmente el viernes (10,4%) y el sábado (10,5%) previos al periodo festivo. Por su parte, el domingo (Domingo de Ramos) es el día con mayor proporción de accidentes mortales, con un 4,9% sobre los accidentes con víctimas ocurridos ese día.

Por tipo de vía, el 63,5% de los siniestros se producen en carreteras convencionales, principalmente en tramos rectos, aunque los ocurridos en curva aumentan notablemente respecto al resto del año.

En cuanto a la tipología del accidente, las salidas de vía son las más habituales cuando no hay colisión (38%), mientras que el alcance es el más habitual (20%) si hay colisiones.

Según tipo de vehículo, el 60% de los vehículos implicados son turismos, aunque también se observa un incremento de los accidentes que involucran a motocicletas y bicicletas, principalmente.

Respecto al perfil de las víctimas, el 61% son hombres con una edad de entre 31 y 45 años (28%). Este patrón coincide con el de los conductores implicados en los siniestros, que también suelen ser hombres (76%) del mismo rango de edad y con una experiencia al volante de más de 20 años. Los autores del estudio destacan el incremento de víctimas menores de edad "debido a la proliferación de viajes familiares".

Por otro lado, los siniestros más frecuentes en ciudad son las colisiones frontolaterales (27%), seguidas de los atropellos (17%), estos últimos por debajo de la media anual. En este entorno, más de la mitad de los vehículos implicados en siniestros son turismos (51%) y un 28% corresponde a motocicletas.

El perfil de la víctima en ciudad vuelve a ser un hombre (61%), con una edad comprendida entre los 18 y los 30 años, mientras que los conductores implicados suelen ser también hombres (74%), de entre los 31 y los 45 años.

Qué opinan los españoles

El estudio también recoge una encuesta a 1.700 conductores mayores de 18 años que concluye que 14,8 millones de conductores (53%) admiten superar los límites de velocidad y 11,2 millones (40%) afirma no seguir los consejos de descanso recomendados por la Dirección General de Tráfico (DGT), es decir, parar cada dos horas de trayecto o cada 200 km recorridos.

El informe indica que más de 4,4 millones de conductores (16%) aseguran que consumen vino, cerveza o combinados durante los desplazamientos de Semana Santa, mientras que casi 10 millones (34%) afirman realizar comidas copiosas durante estos viajes. Sobre la implantación de la baliza V-16 homologada, 4,2 millones de conductores (15%) carecen de ella, el 83% de los conductores la desaprueba como sistema de seguridad y 1,6 millones aseguran que nunca la adquirirán.

Entre las principales preocupaciones de los automovilistas, uno de cada tres conductores (9 millones de automovilistas) señala a la Semana Santa como la época con más riesgo para conducir y el 83% afirma estar preocupado por la situación actual de las carreteras.

"La Semana Santa constituye el primer gran reto del año en materia de seguridad vial, por lo que es vital que los conductores tomen conciencia y se impliquen. Cumplir las normas, afrontar con calma las retenciones, y seguir las recomendaciones de la DGT nos permitirá seguir avanzando hacia el objetivo de las cero muertes en carretera", ha afirmado la directora general de la entidad, Mar Garre.