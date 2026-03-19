Trasladan al hospital a una persona herida en un accidente de tráfico en A Illa de Arousa (Pontevedra)
El accidente se produjo a la altura de la salida de la vía rápida y el conductor era el único ocupante del vehículo
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Una persona ha sido trasladada al hospital tras resultar herida en un accidente de tráfico en A Illa de Arousa después de salirse de la vía.
Según informa el 112 Galicia, el siniestro ha ocurrido este jueves a las 07:30 horas a la altura de la salida de la vía rápida. El conductor era el único ocupante del vehículo.
En el operativo participaron los servicios sanitarios, los bomberos de Vilagarcía y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. La persona estaba inconsciente y fue trasladada en ambulancia al Hospital do Salnés.