Trasladan al hospital a una persona herida en un accidente de tráfico en A Illa de Arousa (Pontevedra)

Una persona ha sido trasladada al hospital tras resultar herida en un accidente de tráfico en A Illa de Arousa después de salirse de la vía.

Según informa el 112 Galicia, el siniestro ha ocurrido este jueves a las 07:30 horas a la altura de la salida de la vía rápida. El conductor era el único ocupante del vehículo.

En el operativo participaron los servicios sanitarios, los bomberos de Vilagarcía y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. La persona estaba inconsciente y fue trasladada en ambulancia al Hospital do Salnés.