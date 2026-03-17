Un hombre se lleva más de 2.300 euros de una empresa en Caldas (Pontevedra) aprovechando un descuido

La Guardia Civil investiga a un vecino de Pontevedra, de 44 años de edad, como supuesto autor de un delito de hurto al llevarse más de 2.300 euros en efectivo de una empresa de Caldas de Reis.

Según informa la Benemérita a Europa Press, los hechos ocurrieron en una empresa de fabricación de suministros industriales el pasado 10 de febrero. El autor, utilizando la técnica del descuido, habría aprovechado la ausencia momentánea de empleados en el despacho para localizar y sustraer el dinero en efectivo del que disponían en ese momento en la zona de administración de la compañía.

Tras obtener el botín, 2.345 euros, el individuo abandonó la planta de manera "rápida y discreta", sin que los trabajadores detectasen su presencia hasta minutos después.

Fue gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad y a los testimonios de los presentes en el momento de los hechos cómo se pudo identificar al autor, que tendrá que comparecer ante la sección única Tribunal de Instancia número 1 de Caldas.