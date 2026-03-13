Investigan un delito de corrupción de menores con cinco víctimas en Galicia

La justicia investiga a un vecino de Gádor, en Almería, por un delito de corrupción de menores de los que al menos cinco son del partido judicial de Caldas de Reis (Pontevedra) y otros dos de Andalucía.

El hombre está investigado por delitos de corrupción de menores, ya que contactaba con las víctimas a través de Internet y por vía telefónica. Tras ganarse su confianza, les pedía fotos y vídeos de contenido sexual a cambio de regalos.

"Con total desprecio por la integridad e indemnidad sexual de los menores les exigía fotografías, vídeos y la realización de videollamadas en las que aparecen los menores masturbándose, o practicando diversas conductas de índole sexual", indica un auto del Tribunal Supremo, fechado a 26 de febrero de 2026.

La investigación fue iniciada por el Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1, ya que cinco de las víctimas tienen domicilio en este partido judicial. Además, a través de datos del móvil del investigado se descubrió que había otras dos víctimas, en este caso pertenecientes al partido judicial de Almería.

El Tribunal Supremo ha acordado que el juzgado de Caldas de Reis se haga cargo de la investigación relacionada con los menores gallegos, y que el juzgado de Almería se encargue de los dos menores andaluces.

Todo ello, después de que el juzgado de Caldas elevase al Tribunal Supremo una cuestión de competencia sobre qué juzgado tendría que realizar la investigación, al haber víctimas de los dos lugares.

Sobre esto, indica que la competencia le corresponde al juzgado de Almería, al desarrollarse en dicho partido judicial "elementos principales del delito objeto de investigación y ser el domicilio de los menores al tiempo de la comisión de los hechos".