Ttres tripulantes tienen que ser rescatados tras encalladar en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Los tres tripulantes de una embarcación encallada en una zona de rocas, en Vilanova de Arousa (Pontevedra) han sido rescatados este jueves.

Según ha informado el 112 a Europa Press, poco después de las 15:45 horas, uno de los implicados dio aviso y explicó que los había arrastrado la marea y que su embarcación había acabado en una zona de rocas, cerca de O Puntal das Sinas. Tanto él como las dos personas que lo acompañaban estaban ilesos.

El 112 dio aviso a Salvamento Marítimo, d Servizo de Gardacostas de Galicia, da Garda Civil, dos Bombeiros de Vilagarcía e da Policía Local de Vilanova de Arousa.

Finalmente, todos los tripulantes fueron rescatados por la embarcación auxiliar García Nodal, de Gardacostas de Galicia, que los trasladó hasta el puerto de Vilagarcía en perfecto estado.