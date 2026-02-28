Un conductor borracho impacta contra dos vehículos estacionados en Sanxenxo (Pontevedra)
Ninguna persona resultó herida en el accidente, aunque los coches implicados presentan "importantes daños"
Más actualidad: Dos personas trasladadas al hospital tras un incendio en su vivienda en Cambados (Pontevedra)
Un conductor pierde el control de su vehículo e impacta contra otros dos estacionados en la localidad pontevedresa de Sanxenxo. El conductor dio positivo en alcoholemia.
Tal y como ha informado el Concello a Europa Press, el accidente tuvo lugar esta madrugada, en la zona de A Granxa. El conductor salió ileso del impacto.
El conductor, que venía de Pontevedra hacia Sanxenxo, impactó contra dos vehículos estacionados desplazándolos y causándoles "importantes daños".
Posteriormente, se comprobó que era vecino de Pontevedra y, tras realizarle la prueba de alcoholemia, dio positivo. No hubo ninguna persona herida en el suceso.