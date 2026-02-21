La Xunta acelera las obras del nuevo centro de salud de Vilagarcía: 19 millones de inversión y horizonte 2027

La Xunta acelera las obras del nuevo centro de salud de Vilagarcía, con 19 millones de inversión y horizonte 2027 Xunta de Galicia

La Xunta destacó el "impulso decisivo" que están tomando las obras del nuevo centro de salud de Vilagarcía de Arousa, una infraestructura con una inversión de 19 millones de euros y previsión de finalización en 2027.

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, supervisaron los trabajos y subrayaron que la obra "va cogiendo ritmo" tras superar las dificultades iniciales por la presencia de una capa freática, que ralentizó la cimentación.

Allegue puso en valor un diseño del futuro edificio "inconfundible", con forma de doble U, pensado para integrarse en el entorno urbano generando dos plazas, y destacó la apuesta por materiales sostenibles, como las celosías exteriores que filtrarán la luz natural y se elaborarán con madera reciclada de bateas de la ría de Arousa.

En cuanto al avance de la ejecución, la Xunta indicó que la estructura ya es visible y que la obra alcanza el 34%, con muros y forjado de la primera planta ya realizados; la previsión es completar la estructura en primavera, condicionada por la climatología.

Gómez Caamaño remarcó el compromiso de poner el centro en servicio en 2027 y detalló que permitirá ampliar espacios y servicios al pasar de más de 40 consultas en el actual a más de 60 en el nuevo edificio: contará con consultas de medicina de familia y enfermería, pediatría, docencia, farmacia y salas de técnicas, además de una sala de aislamiento.

También incorporará una unidad de la mujer, reforzará fisioterapia y salud bucodental, y ampliará el área de urgencias del punto de atención continuada, con más espacios de espera y una nueva sala de reanimación y observación.