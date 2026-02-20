Detenido un hombre en Sanxenxo (Pontevedra) por violencia de género

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Sanxenxo (Pontevedra) de 53 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género, al que también investigan por la tenencia de un arma para la que no tiene licencia.

Según ha informado la Comandancia, los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, cuando los agentes acudieron a una vivienda tras un supuesto episodio de malos tratos hacia su pareja.

Al tener conocimiento de la existencia de un arma en el domicilio, la mujer hizo entrega voluntaria de una escopeta, que la Guardia Civil constató posteriormente que se trataba de un arma larga reglamentada que carecía de todo tipo de identificación, junto con diversa cartuchería de varios calibres.

Por esto, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo ha citado en calidad de investigado al varón como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, al no disponer de licencia de armas ni poder acreditar la lícita titularidad de la escopeta intervenida.

El arma será remitida al servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis técnico y estudio. Las diligencias instruidas han sido puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia, Sección civil y de Instrucción, Plaza de guardia de Cambados, donde comparecerá el investigado cuando sea citado para ello.