Detenido en Cambados (Pontevedra) un hombre en una operación contra el tráfico de droga
Durante la operación se registró un inmueble de la zona
La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este jueves a un hombre en Cambados en el marco de una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo en dicha localidad pontevedresa.
Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, el operativo se realizó a primera hora de esta mañana, ejecutándose un registro en un inmueble en la zona de Cambados.
Además, habría sido detenido un varón en el marco de la operación, según apuntan las mismas fuentes.