Liberado un conductor que quedó atrapado en su turismo en una colisión en Sanxenxo (Pontevedra)

Los medios de emergencias procedieron a liberar a un conductor que había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras verse involucrado en una colisión entre dos turismos. Los hechos ocurrieron en la Autovía do Salnés, a su paso por la parroquia de Nantes, en Sanxenxo (Pontevedra).

Según ha informado el 112 Galicia y ha recogido Europa Press, la alerta se activó a las 12:30 horas tras recibir la oficina central la comunicación de uno de los conductores implicados. Así, se alertó de que el afectado estaba consciente pero atrapado por las piernas.

De este modo, se solicitó la intervención de los bomberos de O Salnés, que liberaron al conductor del interior de la cabina. Posteriormente fue atendido por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y evacuado al centro hospitalario de referencia. Hasta el lugar de los hechos también se movilizó la Guardia Civil de Tráfico.