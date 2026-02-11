No localiza indicios de contaminación tras hundirse un buque con 11.000 litros de gasoil en O Grove (Pontevedra)

No se han localizado indicios de contaminación en la ría de Arousa tras el hundimiento de un barco con 11.000 litros de gasoil en O Grove (Pontevedra). Así lo ha confirmado el helicóptero Helimer HS401 de Salvamento Marítimo, con base en Santiago de Compostela, que ha peinado la zona durante la tarde de este miércoles.

La aeronave, que comenzó el vuelo sobre las 18:00 horas, se dirigió hacia la zona, donde efectuó un amplio patrón de búsqueda sobre el entorno comprendido entre O Grove, la Illa de Arousa y el área central de la ría, frente a Vilanova.

El dispositivo aéreo sobrevoló a baja cota y, según fuentes de Salvamento Marítimas consultadas por Europa Press, no localizaron indicios de contaminación marina.

Incidente

El barco partió del puerto de Rianxo (A Coruña) en el mediodía de la jornada del martes y la alerta por el incidente llegó a Emergencias sobre las 18:30 horas del martes.

Fue un particular el que informó de que había visto un barco volcado junto a una batea, a donde se habían subido las personas que estaban a bordo.

Poco después, efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias confirmaron que la embarcación había escorado mientras cargaba mercancías y que acabó volcando. Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales y el bateeiro terminó por hundirse del todo.

En un primer momento, se creía que estas personas estaban realizando actividades relacionadas con el sector del mejillón, pero la gran cantidad de bidones de gasoil hizo saltar todas las alarmas.

Durante estas dos jornadas la Salvamar Sargadelos, de Salvamento Marítimo, y la auxiliar de la embarcación 'Mar de Galicia', de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, se desplazaron hasta la zona del hundimiento del buque.

Esta mañana, personal de Gardacostas de Galicia se encontraba en el puerto de Meloxo para contener el vertido de gasoil y recoger la barrera anticontaminación desplegada.