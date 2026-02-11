Investigan la posible relación con el narcotráfico del "bateeiro" hundido en O Grove (Pontevedra)

Buzos de la Guardia Civil se preparan para limpiar los residuos tras el hundimiento. Elena Fernández - Europa Press

El "bateeiro" que se hundió este martes en O Grove con 11 bidones de gasoil podría estar relacionado con una operación de narcotráfico, según una de las hipótesis sobre las que trabaja la Guardia Civil.

Según ha confirmado Europa Press, la embarcación, bajo el nombre de 'Nuevo Santa Irene', fue vendida ante notario y llevada al puerto de Rianxo hace tiempo. En base a esta información, tenía caducados los certificados desde 2024, "no causó baja" en el registro de buques del Estado y "tampoco disponía de despacho".

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado en declaraciones a los medios que "hay una investigación abierta" y ha pedido "dejar trabajar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con el objetivo de conocer las circunstancias que rodean al hundimiento del barco auxiliar de acuicultura, la Guardia Civil ha tomado declaración a dos vecinos de Rianxo y un tercero, ciudadano extranjero, que se encontraban en el barco y que fueron rescatados, aunque ninguno está detenido, han puntualizado fuentes de la Comandancia.

De 14 metros de eslora y de madera, la embarcación llevaba 11 bidones de combustible que cayeron al mar al producirse el hundimiento, que suman 11.000 litros de gasoil, momento en el que se iniciaron las primeras diligencias para aclarar lo ocurrido.

Tráfico de drogas

Según fuentes conocedoras de los hechos que recoge Europa Press, la hipótesis que cobra más fuerza es que el suceso estaría relacionado con un operativo de tráfico de drogas.

A las 12:00 horas de este miércoles, una comitiva de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se personaron en el puerto de Meloxo para poder inspeccionar el buque, hundido a 24 metros de profundidad, y regresaron a puerto a las 14:00 horas.

Hasta el punto donde se produjo el naufragio, en la batea situada en la cuadrícula número 214 y polígono E, se movilizaron la Salvamar Sargadelos, de Salvamento Marítimo, y la auxiliar del Mar de Galicia, de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar.

Tras diversas inspecciones, no localizaron restos de contaminación y el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia redujo su nivel a situación 0 (fase de alerta).

Incidente

El barco partió del puerto de Rianxo (A Coruña) en el mediodía de la jornada del martes y la alerta por el incidente llegó a Emergencias sobre las 18:30 horas del martes.

Fue un particular el que informó de que había visto un barco volcado junto a una batea, a donde se habían subido las personas que estaban a bordo.

Poco después, efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias confirmaron que la embarcación había escorado mientras cargaba mercancías y que acabó volcando. Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales y el bateeiro terminó por hundirse del todo.

En un primer momento, se creía que estas personas estaban realizando actividades relacionadas con el sector del mejillón, pero la gran cantidad de bidones de gasoil hizo saltar todas las alarmas.

Durante estas dos jornadas la Salvamar Sargadelos, de Salvamento Marítimo, y la auxiliar de la embarcación 'Mar de Galicia', de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, se desplazaron hasta la zona del hundimiento del buque.

Esta mañana, personal de Gardacostas de Galicia se encontraba en el puerto de Meloxo para contener el vertido de gasoil y recoger la barrera anticontaminación desplegada.