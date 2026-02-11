Comienzan las obras para reparar el muro derribado por el temporal en Portonovo (Pontevedra)

Arrancan las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra en Portonovo, donde el fuerte temporal provocó un gran boquete, con desprendimiento de piedras de gran tamaño. Según informa el Concello de la localidad, los trabajos estarán condicionados por la situación del mar, ya que por motivos de seguridad no se podrá trabajar con la marea alta.

El concejal de Servicios, Yago Torres, se ha desplazado este miércoles a la zona a supervisar el inicio de los trabajos y ha informado de que los operarios comenzaron con la colocación de anclajes para bajar a la zona de obra con seguridad y para preparar el área para la colocación de un andamio.

Durante las horas de trabajo, el vial sufrirá restricciones de tráfico debido a que la colocación de la piedra se realizará desde la parte alta con un camión grúa, según informa Europa Press. Estos trabajos de reparación incluirán la demolición de las antiguas casetas y tuberías en desuso de una vieja cetárea, que actualmente afean el entorno.

La Avenida de Pontevedra estará cortada al tráfico desde la rotonda de la lonja de Portonovo. Solo se permitirá la entrada de los camiones de la obra y autobús escolar. Desde la altura del Hotel Siroco hasta la confluencia de Avenida de Pontevedra con Rúa Arturo Fontán se habilitará doble sentido para los garajes. Por las noches, quedará abierto al tráfico.