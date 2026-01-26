Situación límite en Cuntis (Pontevedra): Desborda el río y los vecinos empiezan a retirar enseres

Situación límite en el Concello de Cuntis, en la provincia de Pontevedra, a causa del temporal. El desbordamiento de un afluente del río Gallo -el Regueiro de Calvos- ha encendido todas las alertas y los vecinos han comenzado a retirar enseres de sus viviendas.

Así lo ha ratificado el regidor de Cuntis, Manuel Campos. El primer edil explicó que la situación se ha ido "complicando" a lo largo de la mañana y que, actualmente, existe riesgo de inundación en varias viviendas de la zona de Calvos.

Tal y como recuerda Europa Press, el municipio de Cuntis está entre los 16 ayuntamientos del interior de la provincia de Pontevedra que recibieron en las últimas horas el aviso Es-Alert por situación de alerta roja ante la previsión de fuertes lluvias.