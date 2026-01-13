Condenado un taxista en Cambados (Pontevedra) por quedarse con el bizum erróneo de un cliente

Un taxista de Cambados ha sido condenado por el Tribunal de Instancia de esta localidad por apropiación indebida tras quedarse con un bizum de 35,20 euros que un cliente le envió por error.

En el relato de hechos probados, se explica que, en agosto de 2025, la víctima, de 69 años, contrató los servicios del taxista, de 39 años, para que lo trasladase desde un hotel a la estación de Pontevedra. Para el pago de la carrera de 53 euros, dado que el denunciado no tenía cambio, le entregó un billete de 50 euros y le realizó un Bizum de 3 euros.

Unos días después, según consta en la sentencia, el cliente le envió otro Bizum por importe de 35,20 euros, que iba dirigido a un amigo con el mismo nombre que el taxista. Sin embargo, ese mismo día le remitió al denunciado el primer mensaje de WhatsApp explicándole lo sucedido y solicitándole la devolución.

En la sentencia, la magistrada de la plaza 4 explica que, a pesar de las múltiples solicitudes de devolución por parte del denunciante, el taxista no respondió ni devolvió el dinero, por lo que el afectado presentó una denuncia ante la Guardia Civil en su comunidad de residencia.

La jueza considera que los hechos son constitutivos de un delito leve de apropiación indebida, dado que la parte denunciada, tras recibir el dinero por error, lo incorporó a su patrimonio sin intención de devolverlo. En el fallo, indica que la prueba practicada, que incluye la declaración del denunciante y los mensajes intercambiados entre ambos, desvirtúa la presunción de inocencia del taxista.

Además de la pena de multa de 900 euros, el condenado deberá pagar al perjudicado una indemnización de 35,20 euros en concepto de responsabilidad civil. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación.