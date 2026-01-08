Patrulla de la Policía Nacional. Policía Nacional

O Salnés

Detenido un médico en Vilagarcía (Pontevedra) por una presunta agresión sexual a una mujer

La Policía no descarta que se puedan presentar nuevas denuncias

En las últimas horas ha trascendido la detención de un médico, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por un presunto delito de agresión sexual a una mujer. Fue la Policía Nacional la que detuvo al facultativo. 

Las mismas fuentes han explicado que la detención se produjo en la tarde de este miércoles y a raíz de la presentación de una denuncia por unos hechos que ocurrieron en una consulta de una clínica del centro de Vilagarcía, tal y como recogió Europa Press.

El médico fue trasladado a dependencias policiales y luego fue puesto a disposición del juzgado. Finalmente ha quedado en libertad pero como investigado. La Policía mantiene la investigación abierta y no descarta que se puedan presentar nuevas denuncias.