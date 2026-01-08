Detenido un médico en Vilagarcía (Pontevedra) por una presunta agresión sexual a una mujer

En las últimas horas ha trascendido la detención de un médico, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por un presunto delito de agresión sexual a una mujer. Fue la Policía Nacional la que detuvo al facultativo.

Las mismas fuentes han explicado que la detención se produjo en la tarde de este miércoles y a raíz de la presentación de una denuncia por unos hechos que ocurrieron en una consulta de una clínica del centro de Vilagarcía, tal y como recogió Europa Press.

El médico fue trasladado a dependencias policiales y luego fue puesto a disposición del juzgado. Finalmente ha quedado en libertad pero como investigado. La Policía mantiene la investigación abierta y no descarta que se puedan presentar nuevas denuncias.