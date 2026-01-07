El personal de limpieza de los hospitales de O Salnés y Barbanza, en huelga desde este miércoles

El personal de las empresas Itma, S.L.U. y Mantelnor Limpiezas, S.L., adjudicatarias del servicio de limpieza del Hospital do Salnés, dependiente del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, y del Hospital de Barbanza, dependiente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, inician este miércoles un proceso de huelga.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este lunes los servicios mínimos para esta protesta, que tendrá carácter indefinido y a jornada completa a partir de este mismo miércoles, día 7 de enero de 2026.

Así, de lunes a viernes, en el turno de mañana, se estipula que haya nueve trabajadores; otros nueve de tarde y uno de noche. Para sábados, domingos y festivos, seis trabajadores en el turno de mañana, tres en el de tarde y uno de noche.